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للرجال والنساء في تخصصات عدة

تفاصيل: 424 وظيفة صحية وإدارية في القطاع الخاص بحائل

تفاصيل: 424 وظيفة صحية وإدارية في القطاع الخاص بحائل
weam.co/574710
حائل- الوئام:

أعلنت غرفة حائل عن توفر 424 وظيفة تخصصية وإدارية في  أكثر من 15 مهنة صحية متوفرة بمنطقة حائل و أكثر من 10 تخصصات إدارية وذلك للعمل في القطاع الخاص ضمن مبادرة ملتقى التوظيف.

ومن ضمن شروط القبول : التسجيل بالبوابة الوطنية للعمل (طاقات ) عبر الرابط: https://www.taqat.sa .

مع الحضور شخصياً لملتقى التوظيف مصطحباً السيرة الذاتية واجتياز احتبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

مكان الملتقى: غرفة حائل (البهو الرئيسي) .

للرجال يوم الأحد المقبل بتاريخ 2019/02/24.
للنساء يوم الإثنين المقبل بتاريخ 2019/02/25.

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