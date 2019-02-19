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في الفترة بين 15-18 مارس

قرعة كأس الاتحاد: السيتي يواجه سوانزي ويونايتد يلتقي ولفرهامبتون

قرعة كأس الاتحاد: السيتي يواجه سوانزي ويونايتد يلتقي ولفرهامبتون
weam.co/574716
الوئام - متابعات

سيحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الممتاز، في ضيافة سوانزي سيتي، المنتمي للدرجة الثانية في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الشهر المقبل، بينما سيواجه مانشستر يونايتد منافسه ولفرهامبتون واندرارز.

وفاز يونايتد 2-0 على تشيلسي في ستامفورد بريدج، أمس، ليضمن الظهور في دور الثمانية للمسابقة.

وأسفرت القرعة عن وقوع كريستال بالاس أمام منافسه في الدوري الممتاز واتفورد بينما يلعب ميلوول المنتمي للدرجة الثانية مع برايتون آند هوف ألبيون في مواجهة أخرى بدور الثمانية.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:
– سوانزي سيتي مع مانشستر سيتي
– واتفورد مع كريستال بالاس
– ولفرهامبتون واندرارز مع مانشستر يونايتد
– ميلوول مع برايتون آند هوف ألبيون
(تقام المباريات في الفترة بين 15-18 مارس)

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