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في جبهة باقم

قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات وغارات شمال اليمن

قتلى وجرحى من الحوثيين في مواجهات وغارات شمال اليمن
weam.co/574718
الوئام - وكالات

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم، بنيران الجيش الوطني اليمني، في جبهة باقم، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع “سبتمبر نت” المتحدث باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة الميليشيا التسلل أمس الاثنين، إلى مواقع في مديرية باقم، ورصدها من قبل قوات الجيش اليمني التي كبدتها 8 قتلى في صفوفها اليوم.

وفي سياق متصل، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عناصر الميليشيا الهاربين، وأغارت طائراته على مواقع الميليشيا في مديرية كتاف بالمحافظة ذاتها، في منطقة وادي الفحلوين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير دبابة.

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