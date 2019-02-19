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حتى السادسة مساء

“الأرصاد”: رياح سطحية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: رياح سطحية تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة
weam.co/574726
الوئام - متابعات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: عشيرة،تربة ، الخرمة، ورنية، المويه، والليث، والشعيبة، والقنفذة، والقوز، وعلى طول امتداد الطريق الساحلي للمنطقة.

مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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