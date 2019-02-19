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ورصد بؤرتين إرهابيتين

مصر: مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش

مصر: مقتل 16 إرهابيا في مواجهات مع الشرطة بالعريش
weam.co/574745
الوئام - وكالات

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، بيانا، عن رصد بؤرتين إرهابيتين، بالعريش شمالي سيناء، وفيما يلي نص البيان:

“تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين إرهابيتين خططا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بنطاق مدينة العريش.

بمداهمة البؤرة الأولى والكائنة بأحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحى العبيدات “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع 10 منهم.

وبمداهمة البؤرة الثانية الكائنة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو عيطة “دائرة قسم شرطة ثالث العريش”، حدث تبادل لإطلاق النيران بين العناصر الإرهابية والقوات، مما أسفر عن مصرع عدد “6” منهم، والعثور بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة”.

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