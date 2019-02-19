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والجهات المختصة تطالب باتباع تعليمات السلامة

تنبيه من موجة غبار قوية نحو العاصمة الرياض

تنبيه من موجة غبار قوية نحو العاصمة الرياض
weam.co/574751
الوئام - متابعات

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل الحالة الزلفى والمجمعة ورماح وحريملاء والغاط وثادق والأجزاء المجاورة، وتبدأ الحالة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وتنتهي الساعة السابعة مساء.

وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين التزام تعليمات الأمن والسلامة، وعلى قادة المركبات بتوخي الحذر من انعدام الرؤية على الطرق الرئيسة.

وأطلقت “الأرصاد” في وقت سابق، تنبيهًا متقدمً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة؛ تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية، تشمل وتشمل الحالة مدن الدمام والظهران والقطيف والخبر والجبيل والأحساء والنعيرية والأجزاء المجاورة.

فيما نشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ الجغرافيا بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، خرائط توضيحية، تظهر توقعات بأن تنشط الرياح الشمالية الباردة والمثيرة للغبار على نطاق واسع من الوسطى خاصة منطقة الرياض.

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