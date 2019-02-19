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معدة للتوزيع على المراكز التجارية

ضبط 632 كليو غراما من الفواكه والخضروات في مستودع مخالف بالدمام

ضبط 632 كليو غراما من الفواكه والخضروات في مستودع مخالف بالدمام
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الوئام - متابعات

ضبطت بلدية وسط الدمام 632 كيلو غراماً من الفواكه والخضروات، يتم تعليبها وتغليفها تمهيداً لتوزيعها على عدد من المراكز التجارية، وذلك في أحد المستودعات المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله الشمري، أن هذه الجولات الميدانية والرقابية التي نفذتها البلدية مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن ضبط مستودع مخالف لاشتراطات التعبئة والتخزين.

مبيناً أنه تم إغلاق المستودع والتحفظ على الفواكه والخضروات واستكمال الإجراءات النظامية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاشتراطات العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

وأشار المهندس الشمري إلى أن برامج الجولات الميدانية مستمرة، للتأكد من سلامة جميع المنشآت التي تخضع لرقابة البلدية، وتعقب الأماكن المخالفة التي تقوم بتصنيع وتحضير تلك المواد، وتطبيق الغرامات والجزاءات بحق المخالفين وفق نظام ولائحة المخالفات.

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