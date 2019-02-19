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النائب العام السعودي في ضيافة نظيره المصري

النائب العام السعودي في ضيافة نظيره المصري
weam.co/574783
متابعات- الوئام

استقبل النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، والوفد المرافق، في إطار زيارة رسمية إلى مصر، تلبية لدعوة من المستشار نبيل صادق، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال” الذي تنظمه النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع الرابطة الدولية للمدعين العامين، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، المزمع عقده في الفترة من 19ــ21 /2/2019م.

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