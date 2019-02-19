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مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: حققنا تقدما كبيرا في تطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: حققنا تقدما كبيرا في تطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة
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متابعات- الوئام

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إنه تم تحقيق تقدم كبير في تطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة، مشيرًا إلى أن ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين اتفقوا على المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة.

وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن الدولي للاستماع لإحاطة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بشأن تطبيق اتفاق السويد، أن اتفاق الحديدة سيساهم في دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين، موضحًا أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ساهم في الدفع بتنفيذ الاتفاقيات بشأن اليمن.

وتابع “غريفيث”: “نعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى ضمن اتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين، ولمسنا انخفاضا كبيرا في وتيرة العمليات العسكرية بالحديدة”، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة لتحقيق تقدم في الأسابيع المقبلة بشأن تعز.

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