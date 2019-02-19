“سكني” يعلن عن 18 مشروعاً في المنطقة الشرقية توفر 17 ألف وحدة (إنفوجراف)

الرياض - الوئام:

كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن أن إجمالي أعداد المشاريع السكنية التي بدأ العمل على تنفيذها بالشراكة مع المطوّرين العقاريين في المنطقة الشرقية بلغ 13 مشروعاً، من أصل 18 مشروعاً، توفر أكثر من 17,243 وحدة سكنية، كما أعلن البرنامج عن مشروعين اضافيين جاهزين للشراء بالشراكة مع المطورين.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم أن هذه المشاريع تتوزع على عدد من محافظات المنطقة الشرقية، وتوفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق – تاون هاوس – فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 ألف حتى 750 ألف، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030م” لرفع نسبة التملك السكني إلى 60 في المائة بحلول عام 2020م، والوصول إلى 70 في المائة بحلول عام 2030.

وأشارت الوزارة إلى أن الإنشاءات وأعمال البناء تجري حالياً في 13 مشروعاً سكنياً، مبينة أن التنفيذ جاء بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدةً حرصها على التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنيّة المحدّدة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيداً لتسليمها للمواطنين.

وتستحوذ مدينة الدمام على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 10 مشاريع، إذ يأتي مشروع “واحة الدمام” من أكبر مشاريع الإسكان في الشرقية، حيث يوفر 2952 تاون هاوس، تبدأ أسعارها من 539.5 ألف ريال وبقسط شهري 1798 ريال، على مساحة كلية للمشروع تقدر بأكثر من 643 ألف متر مربع، وتتراوح مساحة الوحدة الواحدة ما بين 188-570 متر مربع.

ويأتي مشروع “تلال الغروب” كثاني أكبر مشاريع الإسكان في الدمام إذ يوفر قرابة 1632 تاون هاوس على مساحة اجمالية 134.346 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 579.888 ريال وقسط شهري يبدأ من 1933 ريال، كما تتراوح مساحة الوحدات ما بين 187-661 متر مربع، علاوة على مشروع “تلال الغروب الجنوبي” والذي يوفر 1596 شقة سكنية على مساحة 137,445 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 274.7 الف ريال وبقسط شهري يبدأ من 916 ريال، بمساحات تتراوح ما بين 133-250 متر مربع.

ويعد مشروع “الفريدة”، الذي يوفر 1224 وحدة على مساحة إجمالية 107.1 الف متر مربع، أحد الخيارات للراغبين في تملك الشقق وبأسعار تبدأ من 249 ألف ريال، وقسط شهري لا يتجاوز 832 ريال، لمساحات 125-249 متر مربع.

أما مشروع إسكان “مد” بمدينة الدمام، فيوفر 728 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، ويقع على مساحة اجمالية تتجاوز 310 الف متر مربع، وبمساحة تتراوح بين 180 – 435 متر مربع للوحدة، بأسعار تبدأ من 546 ألف ريال واقساط شهرية 1821 ريال.

وفي الدمام أيضاً، يجري العمل على مشروع “نساج تاون”، الذي يوفر 674 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحة إجمالية تتجاوز 191 الف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 530.6 ألف ريال للوحدة التي تصل مساحتها إلى 408 متر مربع وبأقساط شهرية تبدأ من 1769 ريال.

ويوفر مشروع إسكان الدمام “الواجهة” 574 وحدة سكنية من نوع فيلا، وبمساحة إجمالية للمشروع 185.7 الف م٢، وبأسعار تبدأ من 595 ألف ريال وقسط شهري 1985 ريال لمساحات تتراوح ما بين 250 – 550 متر مربع للوحدة.

ومن بين مشاريع مدينة الدمام مشروع “واحة مدى” الذي يقع على مساحة اجمالية تصل لنحو 21 الف متر مربع، بأسعار تبدأ من 308 الف ريال للوحدة التي تتراوح ما بين 130-172 متر مربع بقسط شهري 1027 ريال.

بالإضافة لمشروع “الياسمين ريزيدنس” والذي يوفر 103 شقة سكنية على مساحة إجمالية 8.690 متر مربع، بأسعار تبدأ من 314.5 الف ريال بقسط شهري 1049 ريال لمساحات تتراوح ما بين 170- 226 متر مربع للوحدة، ومشروع “تلال الدمام” الذي يوفر 50 شقة تقع على مساحة اجمالية 9844 متر مربع، وأسعار تبدأ من 739 الف ريال للوحدة بقسط شهري 2464 الف ريال لمساحة 325 متر مربع.

أما الخبر، فجاء من نصيبها 3 مشاريع، أولها مشروع “إطلالة البحر”، وهو عبارة عن 860 فيلا تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 358.6 الف متر مربع على ساحل الخليج العربي، بتكلفة تقدر بنحو 621 الف ريال وقسط شهري 2070 ريال، للوحدات التي تتراوح مساحتها بين 211 – 792 متر مربع، ومن ضمن المشاريع التي يتيحها “سكني” ضمن خياراته المتعددة في الخبر، مشروع “الشروق الدائم” لتوفير 188 شقة سكنية على مساحة تتراوح ما بين 168-194 متر مربع للوحدة الواحدة بأسعار تبدأ من 462 الف ريال وقسط شهري 1540 ريال، بالإضافة لمشروع الشقق الجاهزة “الشبيلي” والذي يوفر 43 شقة سكنية بأسعار تبدأ من 460 الف ريال وقسط شهري 1534 ريال، على مساحة تتراوح ما بين 147-314 متر مربع للوحدة.

وفي المقابل، حظيت محافظة القطيف بمشروعين، هما مشروع إسكان القطيف “منازل القطيف” والذي يوفر 942 وحدة من نوع تاون هاوس، على مساحة إجمالية للمشروع 221.383 متر مربع، وبأسعار تبدأ من 536.7 الف ريال وبأقساط تبدأ من 1789 ريال، لمساحات تتراوح ما بين 180-392 متر مربع، وكذلك مشروع “القطيف البدراني” الذي يقام على مساحة 58 ألف متر مربع، يوفر 196 وحدة سكنية من نوع شقق، وبأسعار وصلت 410.753 ريال، وبأقساط شهرية 1369 ريال لمساحات تصل لنحو 213 متر مربع.

وفي محافظة الأحساء تتوافر عدد من المشاريع، أكبرها مشروع “ديار الحسا” الذي يوفر 2945 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، في مرحلته الأولى، على مساحة إجمالية تتجاوز 640 الف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 495 ألف ريال، فيما توفر المرحلة الثانية من المشروع نحو 1435 فيلا بمساحة اجمالية تصل الى 750 الف متر مربع، وبأسعار تبدأ من 495 الف ريال وقسط شهري 1650 ريال.

ويقام إسكان “فلل البيرق المبرز” على مساحة 87.6 ألف متر مربع، ويوفر 192 وحدة سكنية من نوع فيلا، بأسعار تبدأ من 699 ألف ريال، وبقسط شهري يبدأ من 2330 ريال، لمساحات 250 متر مربع.

كما يتكون مشروع “الجوهرة السكني” في الهفوف من شقق وفلل سكنية، تقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 625 الف متر مربع لتوفر أكثر من 2132 وحدة سكنية، منها 900 فيلا بمساحات تتراوح ما بين 245-473 متر مربع للوحدة بسعر يبدأ من 666 الف ريال وقسط شهري يبدأ من 2220 ريال، بالإضافة إلى 1232 شقة سكنية بمساحة 200 متر مربع تبدأ من 449 الف ريال وقسط شهري 1479 ريال.

يذكر أن إجمالي ما تم تخصيصه للمنطقة الشرقية منذ انطلاق برنامج “سكني” في 2017م، بلغ 72.923 خيار سكني وتمويلي، يشمل 22.951 تمويل سكني مدعوم، و10.535 أرض سكنية مجانية، و4297 وحدة سكنية جاهزة، و35.140 وحدة سكنية تحت الإنشاء، ضمن مشاريع تتكامل فيها البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الطرق الداخلية، والإنارة والتشجير والصرف الصحي وغيرها، مع توافر مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، الى جانب توفير المسطحات الخضراء والحدائق العامة والمدارس والمساجد بالإضافة الى المرافق التجارية والترفيهية.