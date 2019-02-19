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الهلال يستعد للاتحاد بنزهة برية

الهلال يستعد للاتحاد بنزهة برية
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إبراهيم آل صالح – الوئام

واصل الفريق الهلالي، استعداداته لملاقاة فريق الاتحاد، بإقامة تمارين وتدريبات صباح اليوم الثلاثاء.

وبعد أداء التمارين، ذهب اللاعبون وإداريو الفريق ورئيس النادي الأمير محمد بن فيصل، إلى مخيم بأحد مناطق العاصمة الرياض للتنزّه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للاعبي الفريق الهلالي، أثناء تنزههم.

ومن المقرر أن يخوض الهلال لقاءه المقبل في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الخميس، أمام فريق الاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأزرق إلى جدة، مساء الأربعاء المقبل.

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