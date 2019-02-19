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ميليشيا الحوثي في المصيدة.. مقاومة حجور تكبد الانقلابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح

ميليشيا الحوثي في المصيدة.. مقاومة حجور تكبد الانقلابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح
weam.co/574824
واس- الوئام

دمرت مقاومة حجور في محافظة حجة اليمنية، اليوم الثلاثاء، تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكبدت فيها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية في تصريح لموقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مقاومة حجور دمرت تجمعات لميليشيا الحوثي، اليوم، في منطقتي بني شهر والمسيل، شمال مديرية كشر.

وأفادت المصادر، بأن المعارك أسفرت عن مصرع 11 عنصرًا حوثيًا وعدد من الجرحى، وإعطاب طقمين تابعين للميليشيا.

وفي السياق ذاته، نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارتين جويتين على تجمعات الميليشيا في عزلة بني شهر، أسفرتا عن تدمير عربة عسكرية تابعة للميليشيا كانت تقصف المنطقة، وسقوط عدد من عناصرها قتلى وجرحى.

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