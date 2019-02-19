بعد فوزه على اجمك الأوزبكي برباعية .. النصر يتأهل الي دور أبطال آسيا

الوئام-الرياض-مصعب الرويجح

تأهل فريق النصر إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وذلك بعد فوزه على اجمك الاوزبكي برباعيه مقابل لاشيء ضمن مباريات ملحق الآسيوي.

وافتتح التسجيل الكابتن عمر هوساوي في الدقيقه ٥٥ بعد ضربة ركنيه نفذها البرازيلي جوليانو، وفي الدقيقه ٦٢ سجل سلطان الغنام هدف جميل بعد أن ركن الكره في الشباك،وسجل جوليانو الهدف الثالث في الدقيقة ٨٠ بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس الأوزبكي اللحاق بها، واختتم أداءه البرازيلي في نهاية الشوط بهدف رابع بعد تمريرة جميله رائعه من عبدالرحمن الدوسري لينهي حكم المباراة بعدها نهاية الشوط الثاني.