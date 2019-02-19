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تأثر 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية بالعواصف الثلجية

تأثر 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية بالعواصف الثلجية
weam.co/574834
واس- الوئام

توقعت هيئة الأرصاد الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حدوث عاصفة ابتداءً من اليوم وتستمر حوالي يومين، وستصيب كل الولايات الواقعة شرق نهر المسيسيبي، ومناطق الوسط الغربي ووسط وشمال شرق البلاد.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أيضًا سقوط الثلوج والأمطار الكثيفة وتعطل حركة الطيران في عديد من المناطق.

وبحسب تقديرات معظم الولايات المتأثرة، من المتوقع تأثر حوالي 200 مليون شخص في 39 ولاية أمريكية، وهو ما نسبته حوالي 60% من إجمالي عدد سكان البلاد.

وتوقعت السلطات المحلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن تشهد مناطق بالتيمور وفيلادلفيا تراكم الثلوج وانتشار المطر الثلجي، وسيواجه سكانها صعوبات في التنقل يوم غد الأربعاء.

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