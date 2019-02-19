التعليقات: 0

تعود ملكيتها للأمير سلطان بن سعود

” النايلة ” تحقق المركز الأول بالشقح .. وعروض مثيرة غدًا بفئة الصفر

” النايلة ” تحقق المركز الأول بالشقح .. وعروض مثيرة غدًا بفئة الصفر
weam.co/574855
الوئام-واس

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم ، نتائج شوط فرديات الجل للون الشقح بتتويج الفردية “النايلة” العائدة ملكيتها إلى الأمير سلطان بن سعود بالمركز الأول، فيما حصد مجعد الدوسري المركز الثاني، ليحقق المركز الثالث الأمير سلطان بن سعود، فيما حقق المشارك ناصر فنيسان السبيعي المركزين الرابع والخامس.
من جهة أخرى، أعلنت لجان التحكيم تأهل 10 فرديات في لون “الصفر” بفئة الجل التي ستعرض غدًا في ميدان الملك عبدالعزيز للإبل، وجاءت أسماء المتأهلين كالتالي: هلال بن دغيثر العتيبي بخمس فرديات، فيما تم ترشيح فرديتين للمشارك دبوس الدبوس، وفردية واحدة لكل من سعد بن شويشان وشبنان الدوسري وعلوش العجمي.

روابط ذات صلة

تقنيات عالمية وهندسية طورت مهرجات الملك عبدالعزيز للإبل

تقنيات عالمية وهندسية طورت مهرجات الملك عبدالعزيز للإبل

3 منافسات تظهر جَمَال “الدِّق والجِل والفحل” في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

3 منافسات تظهر جَمَال “الدِّق والجِل والفحل” في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

” 44 ” عرضا تنافسيا في ثالث مواسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

” 44 ” عرضا تنافسيا في ثالث مواسم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

نادي الإبل يستحدث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

نادي الإبل يستحدث 4 مضامير جديدة لمسابقة الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>