الجهات الأمنية تستوقف شخصًا ظهر في فيديو مخل بالآداب العامة

الوئام - متابعات

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على أحد المشاهير ببرنامج التواصل الاجتماعي عقب مقطع متداول قام فيه بحركة وصفت بغير اللائقة لموظفة أمام منشأة صحية في القنفذة عندما حاولت التقاط صورة تذكارية معه.

وعلمت “الوئام” من مصادرها بأن الجهات الأمنية شرعت بفتح ملف للتحقيق معه، على أثر المقطع المتداول، ومن ثم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة اللازمه بحقه.

في حين تابعت الوئام نشر القضية منذُ يوم أمس حيث فتحت الشؤون الصحية بالقنفذة تحقيق بالواقعة ، ورفع نتائج التحقيق بصفة عاجلة جداً، لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

وقد لقي المقطع ردود فعل واسعه بوسائل التواصل الاجتماعي مستنكرين مثل هذه الأفعال .