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نشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة

طقس اليوم: موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة

طقس اليوم: موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة
weam.co/574881
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – موجة باردة تؤثر على معظم مناطق المملكة ونشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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