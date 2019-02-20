الرياض- الوئام:

يفتح استاد فيلتينس أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشستر سيتي وشالكه مساء اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، الموافق 15 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، وذلك في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

صعد الأزرق السماوي إلى دور الـ8 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على فريق نيوبورت كاونتي بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء السبت على ملعب رودني بارادي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

أما في الدوري فيظل الفريق على صدارة جدول البريميرليج مؤقتًا بعدما وصلوا للنقطة 65، فحتى الآن خاض السيتيزنس 27 مباراة في البريميرليج، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يقدم فريق شالكه مستويات غير طيبة حتى الآن في الدوري الألماني، ويجتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فرايبورج وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 22 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر 11 مواجهة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

سيفتقد مانشستر سيتي لبعض اللاعبين في المباراة ضد شالكه بداعي الإصابة وهم كلاوديو برافو، بينجامين ميندي وفينسنت كومباني، ولن يفتقد السيتيزينس أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادتين، وسيدفع بالثنائي لابورت وجون ستونز في قلب الدفاع، وسيلعب لابورت في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب الفرنسي، أمام في الأمام فسيتواجد الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

على الجانب الآخر سيفتقد شالكه لخدمات الثنائي بنجامين ستامبولي وأليساندرو شوبف بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل دومينيكو تيديسكو المباراة بتشكيل قوي من أجل خطف الفوز قبل مباراة العودة في ملعب الاتحاد، وسيعتمد على أربع أوراق هجومية وهم، مارك أوث، إيفجيني كونوبليانكا، وستون مكيني، سوات سيردار.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وفيما يلي رصد لأبرز الإحصائيات والحقائق المهمة، التي جمعناها لكم قبل المواجهة القارية المرتقبة:

فاز مانشستر سيتي في مباراتين من 3 لعبها، أمام شالكه في المسابقات الأوروبية، آخرهما خارج أرضه بنتيجة 2-0 في دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي الموسم 2008-2009، وهي مباراة لعب فيها قائد السيتي الحالي كومباني 90 دقيقة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

تقابل الفريقان أيضاً، في نصف نهائي بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكأس الموسم 1969-1970، وفاز شالكه في ألمانيا 1-0، قبل أن يخسر في مانشستر بنتيجة ساحقة 1-5.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

هذا أول ظهور لشالكه، منذ ثمن نهائي دوري الأبطال منذ الموسم 2014-2015، عندما خسر 5-4 بمجموع نتيجتي الذهاب والعودة أمام ريال مدريد.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشالكه بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شالكه في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري أبطال أوروبا 2018/2019

المباراة: شالكه – ألمانيا ضد مانشستر سيتي – إنجلترا دور الـ 16

الملعب: فيلتينس ارينا

الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي

المعلق خليل البلوشي + جواد بده

التوقيت: الأربعاء 20 فبراير 2019 ميلادياً،15 جمادى الآخرة 1440 هجرياً،22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 2

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 2

Polsat Sport Premium 2 HD