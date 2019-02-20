الرياض- الوئام:

يفتح ملعب الأمير عبد الله بن جلوي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الفتح والأهلي، وذلك اليوم الأربعاء 20 فبراير 2019، الموافق 15 جمادي الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين 2018-19.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

تعادل الراقي مباراته الأخيرة أمام فريق الوصل بهدفين لمثلهم، في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

أما في الدوري السعودي فيحتل الفريق المركز الرابع برصيد 36، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب صاحب المركز الثالث، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

يقدم فريق الفتح نتائج جيدة إلى حد ما حتى الآن، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق الفيحاء، وحققوا الفوز في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف، واستطاع الفريق أن يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة خلف الوحدة الذي يحتل المركز السادس حاليًا.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 لقاء، فاز في سبع وتعادل مثلهم، وخسر ست مباريات.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

سيتواصل غياب المدافع الدولي معتز هوساوي أمام الفتح بداعي الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي جوزف دي سوزا وخواردو لنفس السبب، ولن يفتقد الراقي أي لاعب آخر بسبب الإصابة أو الإيقاف.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

سيبدأ خورخي فوساتي بطريقته المعتادة منذ توليه مهمة الإدارة الفنية للراقي، وسيدفع بالثنائي باولو دياز ومحمد آل فتيل في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد أمامهم الثلاثي، سلمان المؤشر، نوح الموسى، حسين المقهوي، وفي خط الهجوم سيتواجد عمر السومة بجانب دجانيني والوافد الجديد نيكولا ستانسيو.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

لن يفتقد الفتح أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وستكون كل الخيارات متاحة أمام المدرب فتحي الجبال لاختيار التشكيل الأمثل لخوض هذه المواجهة.

سيواصل المدرب التونسي الاعتماد على طريقته التي اعتاد عليها الفريق منذ بداية الدوري السعودي، وسيدفع بحمد الجهيم في مركز الهجوم، مع استغلال سرعات الثلاثي بانجورا، الوسلاتي، حمزي، في الهجمات المرتدة السريعة لمباغتة الأهلي.

مشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي ضد الفتح والقنوات الناقلة

البطولة: دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019

المباراة: الفتح ضد الأهلي الأسبوع: 21

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

التوقيت: الأربعاء 20 فبراير 2019،15 جمادى الآخرة 1440 هجريًا،17:20 بتوقيت مصر، 18:20 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة للمباراة:

KSA SPORT