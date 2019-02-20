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الاجتماعات باءت بالفشل

«ماي» تتوجه للاتحاد الأوروبي بحثاً عن انفراجة للبريكست

«ماي» تتوجه للاتحاد الأوروبي بحثاً عن انفراجة للبريكست
weam.co/574894
بروكسل- الوئام:

تلتقي رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بروكسل اليوم الأربعاء، مواصلة جهودها لإيجاد وسيلة لإقرار البرلمان البريطاني لاتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها الجانبان.

ولم تسفر سلسلة من الاجتماعات التي عقدت بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في الأيام الأخيرة عن انفراجة، بعد أن رفض البرلمان البريطاني بشكل قاطع اتفاقية الخروج التي توصلت إليها ماي مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر.

وعلى الرغم من قول المتحدث باسم ماي، إن الاجتماع جزء مهم من عملية الحوار مع الاتحاد الأوروبي، قالت مصادر إنها غير متأكدة على الإطلاق مما إذا كانت الاجتماعات التي ستعقد هذا الأسبوع ستتوصل لوسيلة ملموسة لكسر الجمود في البرلمان البريطاني.

والنقطة العالقة الرئيسية تتعلق بما يسمى الترتيب الخاص بأيرلندا والخاص بالتوصل لسياسة تؤمن منع عودة عمليات التفتيش المكثفة على الحدود الحساسة بين جمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين لن تعيد فتح اتفاقية الخروج ولا يمكننا قبول حد زمني للترتيب الخاص بأيرلندا أو بند للخروج من جانب واحد.

وأضاف: ستعقد محادثات أخرى هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان يمكن إيجاد وسيلة لتحقيق أكبر دعم ممكن في البرلمان البريطاني واحترام الخطوط الرئيسية التي اتفق عليها المجلس الأوروبي.

وقال متحدث باسم ماي مرة أخرى، إن رئيسة الوزراء تهدف إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد.

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