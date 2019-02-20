وظائف للجنسين في شركة تطوير التعليم القابضة

الرياض- الوئام:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بالشركة في كل من الرياض ونجران لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس .

وقالت ان الوظائف الشاغرة هي:

مدير عام – نجران – عدد الوظائف 1 – ( نساء ) .

ممثل خدمة العملاء – نجران – عدد الوظائف 1 – ( نساء ) .

مساعد إداري – نجران – عدد الوظائف 1 – (نساء) .

مساعد إداري – الرياض – عدد الوظائف 1 – (للرجال والنساء) .

فني دعم تقنية المعلومات – نجران- عدد الوظائف 1 – (للرجال والنساء) .

موظف استقبال – نجران – عدد الوظائف 1 – (نساء) .

مدرب قيادة – نجران – عدد الوظائف 13 – (نساء) .

ومن ضمن الشروط العامة أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية والمؤهل الثانوية / الدبلوم / البكالوريوس وبدون خبرة أو بخبرة لاتزيد عن سنة.