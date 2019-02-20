مجلس المنافسة: إجراءات قضائية لمواجهة «كارتل» توزيع حصص الأسمنت بالمنطقة الغربية

الرياض- الوئام:

رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الجلسة السادسة والخمسين للمجلس، والتي انعقدت يوم الثلاثاء14/6/1440هــ الموافق 19/2/2019م بحضور الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالأعضاء، ثم استعرض محافظ الهيئة مستجدات التقدم في برامج وخطط الهيئة ومشاريعها التأسيسية المتعلقة بتحسين بيئة العمل واستكمال الإطار التنظيمي للهيئة.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر المجلس على ضوئها عدة قرارات، فيما يلي أبرزها حيث اطلع المجلس على قرارات المحافظ نائب رئيس مجلس الإدارة المتضمنة ما يأتي:

منح وإنهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.

تشكيل اللجان المالية وأقر المجلس عدداً من اللوائح والقواعد الإجرائية المتعلقة بتنظيم وتسيير أعمال المجلس والهيئة وهي:

ميثاق عمل مجلس الإدارة.

كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعديل الضوابط الفنية لنشر القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة بعد اكتسابها الصفة النهائية.

أصدر المجلس قراراً بعدم الممانعة من إتمام عملية تركز اقتصادي بين شركة طيبة القابضة وشركة العقيق وشركة آراك.

أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيقفي احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في المنافسات الحكومية العامة.

كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة قطاع العقار في السوق السعودي واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيقفي احتمال وجود مخالفات لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الإسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري (كارتل) لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير في الأسعار بالمنطقة الغربية.

أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال الأثاث والتجهيزات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأدوية بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.