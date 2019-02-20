13 حركة احتجاجية في المدن الإيرانية

طهران- الوئام:

أفادت المعارضة الايرانية أن الاحتجاجات والإضرابات استمرت في مختلف المدن الإيرانية وفي هذا اليوم جرت مالايقل عن 13 حركة احتجاجية في إيران.

وفي تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية واصل عمال السكك الحديد إضرابهم وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم مالم يتم تحقيق مطالباتهم.

وفي مدينة مشهد مركز محافظة خراسان نظم مواطنون منهوبة أموالهم من قبل مؤسسة «بدرتوس» بمدينة مشهد تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى المحافظة.

كما قامت طالبات المدارس في مدرسة بمدينة مريوان في صفوفهم الدراسية بالقيام بحركات احتجاجية ورفع منشورات وقراءة انشودة «زميلي الدراسي» مطالبات بإطلاق سراح المعلم المعتقل مختار أسدي.

كما اقيمت تجمعات احتجاجية من قبل عمال بلدية بمدينة جاه بهار في محافظة سيستان وبلوشستان وعمال معمل الزيت النباتي بمدينة زنجان وضحايا الطائرة المتحطمة في طهران والمشاركون في اختبار المحاماة أيضًا في طهران ومواطنون منهوبة أموالهم بمدينة رشت.

ولا يزال إضراب عمال السكك الحديدية بمدينة تبريزفي محافظة آذربيجان أمام محطة السكك الحديدية متواصل. هؤلاء العمال لم يستلموا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر وكذلك لم تدفع لهم مستحقاتهم للتأمين لمدة ثلاثة أشهر.

في عام 2018 كان هؤلاء العمال نظموا عدة تجمعات احتجاجية عارمة في جميع أنحاء المحافظة. إلا أنه لم يلقوا أي إجابة على مطالباتهم. وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم مالم يتم تحقيق مطالباتهم.و نظمت مجموعة من عمال بلدية عبادان تجمعًا إحتجاجيا.

من جهة اخرى نظم مواطنون منهوبة أموالهم من قبل مؤسسة «بدرتوس» بمدينة مشهد تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى المحافظة.

ونظم موظفو أسهم «عدالت» تجمعًا أمام مبنى وزارة الاقتصاد والمالي للنظام للاحتجاج على عدم دفع رواتبهم المتأخرة لمدة 48شهرًا.

ونظمت مجموعة من عمال بلدية عبادان تجمعًا إحتجاجيا وأكد العمال في التجمع أنهم لم يستلموا علاواتهم النقدية 2-3 أشهر وإضافة إلى ذلك يتم إيداع مستحقاتهم للتأمين متأخرًا لمركزالخدمات الاجتماعية.

وفقا لعمال بلدية عبادان بعد كل تجمع، يدفع مسؤولو المدينة شهرًا واحدًا من متأخرات الأجور على أساس الرواتب لحسابات العمال.