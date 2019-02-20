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بحسب تقرير لجنة الاستخبارات الجنائية

الأستراليون أنفقوا 6.6 مليارات دولار على المخدرات!

الأستراليون أنفقوا 6.6 مليارات دولار على المخدرات!
weam.co/574912
ملبورن- الوئام:

أنفق الأستراليون حوالى 9.3 مليارات دولار أسترالي (6.6 مليارات دولار أمريكي) على الكوكايين والهيروين، وحبوب إكستاسي، والميثامفيتامين.

وأفاد تقرير للجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية اليوم الأربعاء، بأن ما يقدر بنحو 9.6 أطنان من الميثامفيتامين، و4 أطنان من الكوكايين، و1.1 طن من حبوب الإكستاسي، وأكثر من 700 كيلوغرام من الهيروين، استهلكت في أستراليا خلال عام واحد.

واستند التقرير إلى تحليل بيانات مياه الصرف الأسترالية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، الذي يُبين التقرير حجم استهلاك كل مخدر من هذه المخدرات في جميع أنحاء البلاد.

وتبلغ القيمة السوقية لهذه الكميات نحو 9.3 مليارات دولار أسترالي، ما يؤكد الحد الأدنى لحجم الاقتصاد غير الرسمي المتعلق بالمخدرات.

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