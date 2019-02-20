بريطانيا تجرد «مراهقة» داعش من جنسيتها

لندن- الوئام:

أبلغت السلطات البريطانيةأسرة شميمة بيغوم، المراهقة البريطانية التي هربت للانضمام لتنظيم داعش في سوريا، وترغب الآن في العودة، بتجريدها من جنسيتها البريطانية.

ونقلت إذاعة أي تي في نيوز، الإخبارية البريطانية، خبر إخطار أسرة بيغوم بقرار وزارة الداخلية عبر رسالة.

وقالت محامية الأسرة، تسنيم أكونجي، في بيان عبر تويتر إن الأسرة محبطة جداً من نية وزارة الداخلية لإصدار قرار يجرد شميمة من جنسيتها.

وأضافت سنسلك الطرق القانونية للطعن في القرار.

وغادرت بيغوم، 19 عاماً الآن، لندن في 2015 للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

وصرحت بيغوم، التي أنجبت طفلاً في مطلع هذا الأسبوع، لصحيفة “تايمز” الأسبوع الماضي، بأنها تريد العودة إلى بريطانيا لأنها تعتقد أن طفلها سيكون له مستقبل أفضل فيها.