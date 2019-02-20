العويقيلة تقيم أول مهرجان متخصص للزهور في تاريخ المنطقة

العويقيلة - الوئام- سعف النماصي:

بعد أن قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الحدود الشمالية، بافتتاح مهرجان الزهور الأول بمحافظة العويقيلة، والذي يعد الاول في تاريخ المنطقة من حيث الفكرة والاختصاص بالزهور، تتواصل فعاليات المهرجان الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المحافظة، من حيث توفير بيئة مناسبة ومهيأة للمواطنين وكذلك تجميل وتنسيق الشوارع والميادين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء وإضافة جمال خاص للمحافظة.

وقد حظي المهرجان بإقبال كبير من الزوار، الذين اكتضت بهم ساحة المهرجان منذ ساعات الافتتاح الأولى، وتحرص اللجنة المنظمة والذي يرأسها صاحب فكرة المهرجان ورئيس البلدية المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم على أن تتضمن فعاليات المهرجان عدد من البرامج والأنشطة التي روعي فيها التنوع وتوزيع الهدايا للزوار.

ويحتضن المهرجان سجادة زهور طبيعية تشمل زهور بألوان وأنواع مختلفة، كما يشارك في المهرجان عدة أركان لعدد من الجهات الحكومية والتطوعية مثل رابطة العويقيلة الخضراء، وفريق نحن معكم التطوعي بالمحافظة، والتي تسهم بجعل المهرجان لا يخلو من الفائدة والمتعة والتسوق والعمل التطوعي لتكتمل الصورة الجمالية للمهرجان.

من جهته، أوضح رئيس بلدية محافظة العويقيلة، المهندس عبدالعزيز عامر الغشم، أن محافظة العويقيلة تعيش أجمل الأيام بعد أن حظي المهرجان بتشريف وحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وتكرمه بإفتتاح المهرجان، وهو شرف كبير وسعدنا بتوجيهات سموه، كما أن سموه وجه بأن يستمر المهرجان والفعاليات المصاحبة له لمدة عشرة أيام، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تقديم كل الدعم والتسهيلات للزوار ليقضوا أمتع الأوقات بين أروقة المهرجان.

وأشاد عدد من زوار المهرجان والإعلاميين خلال حديثهم بإعجابهم بما شاهدوه من تنظيم من قبل اللجنة المنظمة وما يشهد المهرجان من فعاليات منوعة مطالبين اللجنة المنظمة بثبيت هذا المهرجان في روزنامة المهرجانات والفعاليات بالمنطقة مؤكدين حرص واهتمام سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وتوجيهاته المستمره حفظه الله لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.