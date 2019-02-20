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لخرقها قانون تسيير الجمعيات

موريتانيا تُغلق جمعيات إخوانية جديدة

موريتانيا تُغلق جمعيات إخوانية جديدة
weam.co/574923
نواكشوط -الوئام:

أغلقت السلطات الموريتانية جمعية الخير التابعة للإسلاميين الموريتانيين المحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

ولم توضح السلطات الموريتانية أسباب إغلاق الجمعيتين إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن سبب الإغلاق خرق قانون تسيير الجمعيات في جوانب التمويل، وتسيير أموال الجمعية، واستخدامها، وغياب التصريح بمصادر التمويل، وكيفية صرف الأموال.

وحضرت الشرطة إلى مقر الجمعيتين وأغلقتهما.

وتشن السلطات الموريتانية منذ أشهر حملة ضد مؤسسات تابعة للإسلاميين وتتهم منظماتهم بـ”تبييض الأموال” وغياب الشفافية في تسيير الأموال، ونشر التطرف والغلو، وتوجيه الموارد المالية لهذه الجمعيات للعمل السياسي.

وأغلقت الحكومة في سبتمبر الماضي مركز العلماء وجامعة عبد الله ابن ياسين التابعين لمحمد الحسن ولد الددو، الزعيم الروحي للإخوان الإرهابيين في موريتانيا.

وأغلقت السلطات أيضاً جمعية المستقبل التابعة له، قبل بضعة أعوام، بسبب ضلوعها في أعمال عنف راح ضحيتها أحد متظاهر.

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