تعليم الباحة لأولياء الأمور.. أنتم مسؤولون عن أبناءكم في حالة عدم تعليق الدراسة

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

حملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أولياء الامور مسؤولية اتخاذ القرار المناسب حيال حضور ابنائهم للمدرسة في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية.

وبحسب تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه فقد وجه مدير تعليم منطقة الباحة جميع الادارات والمكاتب والمدارس وأندية الحي ومدارس تعليم الكبار ورياض الاطفال بإتخاذ الاجراءات المناسبة نظراً لما تمربه المنطقة من ظواهر جوية متقلبة كهطول الأمطار والعواصف الرعدية وكثافة الضباب وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

واكد التعميم على أهمية الأخذ بكل ماورد فيه والتأكيد على أولياء امور الطلاب بأن من مسؤولياتهم اتخاذ القرار المناسب حيال حضور ابنائهم للمدرسة في حالة عدم تعليق الدراسة نتيجة للاضطرابات المناخية واخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يرد من تنبيهات عبر التعاميم الصادرة من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

مع ضرورة التأكيد على عدم إخراج الطلاب الطالبات بعد وصولهم إلى المدرسة إلا في حال وجود ما يمثل خطورة عليهم داخل المبنى المدرسي وذلك بعد التنسيق مع مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة ومراعاة الإشراف على انصراف الطلاب الطالبات من المدرسة في حال استمرار هطول الأمطار بعد انتهاء اليوم الدراسي.

بالإضافة للحرص على تأمين سلامتهم وإشعار أولياء أمورهم مسبقا بما يؤكد عليهم الحضور في الوقت المحدد للانصراف.

وشدد التعميم على ضرورة التقيد بما ورد اعلاه بما يحقق مصلحة العمل ومصلحة الطلاب والطالبات وكافة منسوبي التعليم.