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وتوقعات باتفاق صيني أمريكي

الذهب يصعد بنسبة 0.1% مدعوما بتراجع الدولار

الذهب يصعد بنسبة 0.1% مدعوما بتراجع الدولار
weam.co/574931
الوئام - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1342.45 دولار للأوقية بعد صعوده إلى 1346.73 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1345.7 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون، اليوم الأربعاء، نشر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بالبنك المركزي الأمريكي الذي عُقد يومي 29 و30 يناير الماضي.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 19 أبريل 2018، مع تعثر الدولار بفعل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتفاؤل بمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام، وأشار إلى أنه منفتح على تأجيل الموعد النهائي لاستكمال المفاوضات المحدد في الأول من مارس المقبل.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية، إن معظم المستثمرين يتوقعون انقشاع الضبابية التي تكتنف محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، مما سيضعف الدولار ويدعم الذهب.

وقوض التقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم جاذبية الدولار باعتباره ملاذا آمنا، مما يزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين.

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