الشرطة الإيرانية تطلق النار على حشود تصدت لاعتقال غير محجبات

الوئام - وكالات

قال تقرير لصحيفة “ذي تيليغراف” البريطانية مساء أمس الثلاثاء، إن شرطة الآداب في إيران عمدت إلى إطلاق النار تحذيرياً، لإبعاد جموع حاولت إنقاذ “سافرتين” في شوارع طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، في حي نارماك شمال شرق العاصمة الإيرانية، وانتهت بإقدام المتجمهرين على خلع أحد أبواب سيارة الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة للوكالة الإيرانية “حذر أفراد دورية الآداب امرأتين لم تضعا الحجاب بشكل مناسب. و بعد دقائق، تجمع مواطنون لمنع احتجاز المرأتين”.

وأضاف المسؤول “عندما غادرت السيدتان السيارة، تفرقت الحشود وانتهى الأمر”.

إلا أن فيديوهات على منصات التواصل، أظهرت الحشود تحتج على الشرطة، فيما أطلق السائقون أبواق سياراتهم تنديداً بالشرطة قبل أن يسمع صوت الرصاص.