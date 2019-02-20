التعليقات: 0

والمحتجون يخلعون باب سيارة الشرطة

الشرطة الإيرانية تطلق النار على حشود تصدت لاعتقال غير محجبات

الشرطة الإيرانية تطلق النار على حشود تصدت لاعتقال غير محجبات
weam.co/574932
الوئام - وكالات

قال تقرير لصحيفة “ذي تيليغراف” البريطانية مساء أمس الثلاثاء، إن شرطة الآداب في إيران عمدت إلى إطلاق النار تحذيرياً، لإبعاد جموع حاولت إنقاذ “سافرتين” في شوارع طهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضي، في حي نارماك شمال شرق العاصمة الإيرانية، وانتهت بإقدام المتجمهرين على خلع أحد أبواب سيارة الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة للوكالة الإيرانية “حذر أفراد دورية الآداب امرأتين لم تضعا الحجاب بشكل مناسب. و بعد دقائق، تجمع مواطنون لمنع احتجاز المرأتين”.

وأضاف المسؤول “عندما غادرت السيدتان السيارة، تفرقت الحشود وانتهى الأمر”.

إلا أن فيديوهات على منصات التواصل، أظهرت الحشود تحتج على الشرطة، فيما أطلق السائقون أبواق سياراتهم تنديداً بالشرطة قبل أن يسمع صوت الرصاص.

روابط ذات صلة

إيران تصاب بـ”رهاب الحيوانات الأليفة” وتحظر التجول برفقة الكلاب

إيران تصاب بـ”رهاب الحيوانات الأليفة” وتحظر التجول برفقة الكلاب

قمع واعتقال وتعذيب.. انتهاكات نظام الملالي تتواصل ضد العمال في الأحواز

قمع واعتقال وتعذيب.. انتهاكات نظام الملالي تتواصل ضد العمال في الأحواز

انتهاكات نظام الملالي تتوالى.. الأمن الإيراني يعتقل العمال المطالبين بحقوقهم في الأهواز

انتهاكات نظام الملالي تتوالى.. الأمن الإيراني يعتقل العمال المطالبين بحقوقهم في الأهواز

بالفيديو: شاب إيراني يطارد رجل دين شيعي بشوارع طهران

بالفيديو: شاب إيراني يطارد رجل دين شيعي بشوارع طهران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>