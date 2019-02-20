الوئام - متابعات

يستضيف ملعب بتروسبورت مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر ، اليوم الأربعاء 20-2-2019 ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدورى المصرى الممتاز، في الثامنة من مساء اليوم.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

يحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، حصدها في 19 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في 3 وخسر مثلهم.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

ويسعي الشياطين الحمر لعبور المركزين الأول والثاني من جدول ترتيب المسابقة، إذ يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 51 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 45 نقطة.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

ويواجه الأهلي مصاعب في مباراة اليوم أمام الداخلية، تتمثل في غياب لاعبه رمضان صبحي، الموقوف لحصوله على 3 إنذارات، فضلا عن قائمة الإصابات بين صفوف لاعبي الأهلي، وأبرزهم النجم أحمد فتحي، ومهاجم الفريق مروان محسن.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

ضم لاسارتي 20 لاعبًا في قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة الليلة وهم: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – محمد هاني – سعد سمير – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – هشام محمد – عمرو السولية – حمدي فتحي – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – صلاح محسن – أحمد الشيخ – حسين الشحات – مروان محسن – أحمد حمودي – جونيور أجاي – جيرالدو.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وعلى الجانب الىخر، استعد الداخلية لمواجهة الأهلى بمعسكر قاهري شهد إقامة مباراة ودية أمام النصر، انتهت بفوز الداخلية بسباعية نظيفة، ويطمع علاء عبد العال في تجاوز المارد الأحمر، أو تكرار سيناريو مباراة الدور الأول أمام القلعة الحمراء، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، لينتزع نقطة ثمينة من الأهلي.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

ويحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 22 نقطة، خلف الجونة صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في عشر، وتلقى 8 هزائم.

مشاهدة مباراة الأهلي والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: الأهلي المصري أمام الداخلية في الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد بترو سبورت

التوقيت: اليوم الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة، 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

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