بوتين: الولايات المتحدة تستخدم “اتهامات خيالية” للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

الوئام - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعمدت توجيه ما أسماه “اتهامات خيالية” لتتذرع بها للانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن مطلع الشهر الجاري، اعتزام أمريكا الانسحاب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وأكد أن واشنطن أبلغت أطراف هذه المعاهدة بقرارها.

وقال بومبيو: “لقد خرقت روسيا الاتحادية معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بشكل واضح”، على حد تعبيره.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي قائلا: “أخبرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كلا من روسيا والدول الأخرى الأطراف في هذه المعاهدة رسميا أنها ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى خلال 6 أشهر، وفقا للمادة 15 من الاتفاقية”.

وفي الوقت ذاته، ردت موسكو على تصريحات الوزير الأمريكي، حين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليق عمل بلاده بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، وذلك في خطوة تأتي ردا على إعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الانسحاب منها.

وقال بوتين بعد اجتماع مع وزير خارجيته، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع، سيرجي شويجو،: “ردنا سيكون مماثلا، الأمريكيون أعلنوا أنهم سينسحبون من المعاهدة وكذلك سنقوم نحن، وقالوا إنهم منخرطون في الأبحاث والتطوير وسنفعل ذلك أيضا”.

وتمهل المعاهدة الدولة التي تود الانسحاب منها 6 أشهر، وقد تعود أمريكا خلال هذه الفترة بحال التزام روسيا بالاتفاقية مجددا والتي وُقعت عام 1987، وسيدق هذا الانسحاب ناقوس الخطر لعودة سباق التسلح بين واشنطن وموسكو.