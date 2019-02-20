الوئام - متابعات

يستضيف ستاد الجيش مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الأربعاء 20-2-2019 إذ يحل فريق الزمالك، اليوم، ضيفا على نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة 23 من عمر الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

ويسعى “الوايت نايتس” إلى تعزيز صدارته لترتيب جدول الفرق بالدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 51 نقطة.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

رغم معاناة الزمالك فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلا أنه وصل للمباراة الـ18 على التوالي بدون هزيمة، محليًا، بواقع 16 مباراة في الدوري، ومباراتين في الكأس، بعد الفوز الأخير الذى حققه إنبى فى الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

التشكيل المتوقع للزمالك مكونا من: “محمود جنش – عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمدي النقاز – طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود كهربا – يوسف أوباما – زيزو – خالد بو طيب”.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 9 وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك كالتالى: “محمد بسام – أحمد سمير – خالد سطوحي – أحمد سامي – عاصم صلاح – محمد أبو المجد – فرانك ستيفن -أحمد كابوريا – عمرو عموري – كريم طارق – مصطفى محمد”.

مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: طلائع الجيش أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز

الملعب: ستاد الجيش بمدينة السويس

التوقيت: اليوم الموافق 20-2-2019 في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة، 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر في الدوري المصري

قناة النيل للرياضة

قناة on sport