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ضبط مستودعات ألعاب أطفال لعمالة مخالفة بعمائر سكنية في مكة المكرمة

ضبط مستودعات ألعاب أطفال لعمالة مخالفة بعمائر سكنية في مكة المكرمة
weam.co/574992
مكة- الوئام- حجب العصيمي

ضبطت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية المشاركة، (3) عمائر سكنية بمنطقة الكعكية بمكة المكرمة خلف أسواق الجملة، بداخلها مستودعات عشوائية مخالفة لتخزين ألعاب الأطفال، تم استغلالها للتخزين من قبل عمالة مخالفة لأنظمة العمل، دون وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط ودون استيفاء شروط السلامة.

وجرى ضبط المواقع من قبل الفرق المشاركة، حيث تم العثور على (6) أفراد من العمالة المخالفة، وعٌثر بداخل المستودعات العشوائية كميات كبيرة من العاب الأطفال بلغت أكثر من (100) كرتون من الألعاب المختلفة، وتم إغلاق مواقع المستودعات و تسليم العمالة المخالفة لإدارة الضبط الإداري، واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.

وتواصل أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثيف حملاتها الميدانية المستمرة ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة على جميع المنشآت والتأكد من نظاميتها، في مختلف مناطق مكة المكرمة مع تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

 

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