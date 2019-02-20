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بينهم 8 قضاة و5 محامين

اعتقال 26 شخصا في ليتوانيا في واحدة من قضايا الفساد

اعتقال 26 شخصا في ليتوانيا في واحدة من قضايا الفساد
weam.co/575000
وكالات - الوئام:

ألقت السلطات الليتوانية القبض على 26 شخصا، بينهم ثمانية قضاة وخمسة محامين، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق حول قضية كسب غير مشروع.

وقال المدعي العام الليتواني في مؤتمر صحفي في العاصمة “فيلنيوس” نقلته وسائل الإعلام المحلية، إنه يجري التحقيق مع المشتبه بهم بسبب قضايا ابتزاز وممارسة نفوذ غير مشروع وإساءة استخدام المنصب.

ووفقا للتحقيقات التي أجرتها وكالة مكافحة الفساد، فقد تلقى المسؤولون رشى يبلغ مجموعها 400 ألف يورو (454 ألف دولار) لقاء إصدارهم قرارات في أمور مدنية وإدارية وجنائية.

وشملت عمليات الكسب غير المشروع رشى فردية تراوحت بين ألف ومائة ألف يورو ، بحسب الوكالة.

ووصف رئيس وكالة مكافحة الفساد “زيدروناس بارتكوس” القضية بأنها “أكبر عملية في تاريخ الوكالة”.

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