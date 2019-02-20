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في حالة خطيرة

مريض نفسي يضرم النار في نفسه أمام محكمة بألمانيا

مريض نفسي يضرم النار في نفسه أمام محكمة بألمانيا
weam.co/575007
وكالات - الوئام:

أضرم رجل النار في نفسه،اليوم الأربعاء، أمام مبنى محكمة في مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وبحسب بيانات الشرطة، سكب الرجل على نفسه سائلا قابلا للاشتعال واضطرم النار في نفسه، ما أدى إلى إصابته بحروق بالغة.
ولا تستبعد الشرطة أن يكون الرجل (43 عاما) في حالة خطرة.

وقال متحدث باسم المحكمة إن موظفين لدى المحكمة هرعوا في الشارع لإنقاذ الرجل، وتمكنوا بالفعل من إخماد النار بأغطية وخراطيم مياه.

وذكرت الشرطة أنه تم الاستعانة بمروحية إنقاذ لنقل الرجل إلى المستشفى، كما انتشرت الشرطة بقوات كبيرة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم المحكمة إنه خلال جلسة في المحكمة يوم الجمعة الماضي كان هناك دلائل على إصابة الرجل بمرض نفسي، ما دفع القاضي لاتخاذ قرار بتعليق الإجراءات لحين عرض الرجل على خبير نفسي للبت في مسؤوليته الجنائية.

ويواجه الرجل اتهاما بالهجوم على شرطي وتحطيمه لهاتفه المحمول.

كانت محكمة ابتدائية قضت بتغريم الرجل 1550 يورو، ثم تم الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة، والتي وقع أمامها الحادث.

ولم تكن هناك جلسة محددة للرجل في المحكمة اليوم.

 

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