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الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة مرزق ويواصل مطاردة الإرهابيين

الجيش الليبي يعلن سيطرته على مدينة مرزق ويواصل مطاردة الإرهابيين
weam.co/575016
الوئام - متابعات

أعلن الجيش الوطني الليبي أن قواته دخلت، اليوم الأربعاء، إلى مدينة مرزق جنوب غربي البلاد.

وأضاف بيان، أن الجيش يلاحق المرتزقة التشاديين وسط المدينة.

وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد قال، أمس، إن قوات الجيش تشن ضربات جوية مستمرة على مواقع الإرهابيين في مدينتي مرزق وأم الأرانب جنوب غربي البلاد.

وأوضح المسماري، في تصريحات صحفية، أن الخطة العسكرية في الجنوب تسير بشكل جيد، قائلا: “العملية تسير على مشارف مرزق وأم الأرانب جنوبي مدينة سبها بنحو 240 كيلومترا”.

وقال إنه “لا يزال الوقت مبكرا حتى تنتهي العملية العسكرية في مدن الجنوب.. سندخل مرزق ثم القطرون ومناطق صحراوية شاسعة”.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى سيطرة القوات بشكل كامل على جميع المطارات والحقول النفطية بالمنطقة الجنوبية، مذكرا بإعلان حظر هبوط الطائرات عدا المدنية في تلك المطارات.

وكان الجيش الوطني الليبي أطلق في منتصف يناير الماضي عملية عسكرية لتطهير جنوب غربي ليبيا من التنظيمات الإرهابية والعصابات التشادية.

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