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الفتح يهزم الأهلي في الوقت القاتل

الفتح يهزم الأهلي في الوقت القاتل
weam.co/575032

خسر فريق الأهلي من نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الـ 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وسجل الفتح مبكراً عن طريق محمد المجحد بالدقيقة السابعة ،ثم أدرك مهند عسيري هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 73 ، وفي الدقيقة 90 يسجل المجحد هدف التقدم والفوز للفتح، رافعاً رصيد فريقه إلى 31 نقطة في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة ، وتجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع.

ويحل الفتح في الجولة المقبلة ضيفا على أحد في الـ 28 من الشهر الحالي ، فيما يلعب الأهلي مع الاتحاد في الأول من شهر مارس .

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