درس في مادة لغتي يحتم على معلم تكريم عامل النظافة بالمدرسة أمام طلابه

الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

حض درس في مادة “لغتي” بالصف الثالث الإبتدائي بعنوان “عامل النظافة” في مدرسة ابتدائية القرشيات بمكتب التعليم بشمال الطائف المعلم مبارك العصيمي على تكريم عامل النظافة في المدرسة لتطبيق واقعي و لغرس قيم المحافظة على النظافة ومساعدة الآخرين في نفوس الطلاب ولما لعمال النظافة من جهود تشكر،حيث قدم له هدية عبارة عن طقم عود بحضور قائد المدرسة .

وقد أشاد فريق كيجن د. خالد القرشي والمدرب محمد القرني بمبادرة المعلم وربط الدرس بالواقع المحسوس مقدمين شكرهم للمعلم متمنين له مزيدا من الإبداع والتألق