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مقتل 10 حوثيين في غارة للتحالف شرق صعدة

مقتل 10 حوثيين في غارة للتحالف شرق صعدة
weam.co/575059
الوئام - متابعات

أكد الجيش اليمني اليوم الأربعاء مقتل 10 من عناصر ميليشيات الحوثي بغارة للتحالف على “جبال عنبان” شرق صعدة، كما أعلن شن هجوم مشترك مع المقاومة الشعبية في الضالع أدى أيضاً لمقتل عدد من الانقلابيين.

وفي صعدة، أعلن الجيش اليمني عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بغارتين لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات للميليشيات في جبال عنبان القريب من مركز مديرية كتاف شمال شرق محافظة صعدة.

أما في الضالع، فقال مصدر عسكري إن الجيش والمقاومة شنا هجوما كبيرا على تجمعات الميليشيات الحوثية في منطقة الطاحون وتبة البركات بمديرية الحشاء، (غربي محافظة الضالع)، ما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين بينهم مشرف المديرية المدعو أبو هشام، بالإضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعتين للميليشيات.

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