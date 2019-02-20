إعلان نتائج فردي الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الوئام-واس

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم ، نتائج شوط فرديات الجل للون الصفر بتتويج الفردية “لطامة” العائدة ملكيتها إلى اهلال بن عايض العتيبي بالمركز الأول، فيما حصد دبوس بن مبارك الدبوس المركز الثاني، وحقق علوش ضيدان العجمي المركز الثالث ، كما حقق اهلال ابن عايض العتيبي المركز الرابع ، وحل خامساً شبنان بن فهد الدوسري.

من جهة أخرى، تستعد اليوم فرديات الجل للون المجاهيم لخوض غمار المنافسة النهائية أمام لجان التحكيم، بعد أن تجاوزت اللجان الطبية وكشف العبث يوم أمس، واستقبلت اللجان الأولية اليوم فرديات الجل للون الوضح وتستعد لكشف اللجان الطبية.