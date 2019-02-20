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الدواعش مقابل سوريا.. أردوغان يعرض على ترمب استعادة 800 داعشي أوروبي

الدواعش مقابل سوريا.. أردوغان يعرض على ترمب استعادة 800 داعشي أوروبي
weam.co/575075
الوئام - متابعات

عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأمريكي دونالد ترمب تولي أنقرة مسؤولية نقل 800 مسلح أوروبي من تنظيم داعش من المناطق الكردية إلى مناطق السيطرة التركية شمالي سوريا حسبما كشفت وسائل إعلام تركية.

ونقلت صحيفة حرييت عن مصدر تركي رفيع أن عرض أردوغان لترمب يأتي في إطار محاولة إقناعه بسحب قواته من سوريا.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الحل المقترح سيجنب تركيا مخاطر التعامل مع هؤلاء المسلحين في حال هربوا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية أو أطلق سراحهم في مناطق شمالي سوريا.

غير أنها في الوقت نفسه لم تلمح إلى مصير هؤلاء المسلحين في حال استلمتهم تركيا، علما بأن أنقرة احتفظت بخط تواصل مع بعض قيادات التنظيم بعد صفقة إفراج داعش عن مسؤولي القنصلية التركية في الموصل.

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