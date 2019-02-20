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التظاهرات الليلية تعود إلى حدود غزة.. وإسرائيل ترد بالقصف

التظاهرات الليلية تعود إلى حدود غزة.. وإسرائيل ترد بالقصف
weam.co/575083
الوئام - متابعات

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارة على قطاع غزة، وذلك بعد عودة تظاهرات “الإرباك الليلي” إلى الحدود بين القطاع المحاصر وإسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن طائرة إسرائيلية من دون طيار أطلقت صاروخين تجاه دراجة نارية وأرض زراعية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، دون تسجيل إصابات.

وبدوره، قال جيش الاحتلال في بيان إن “طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق مجموعات من البالونات الحارقة”.

وكانت الغارات الإسرائيلية من هذا النوع قد توقفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع توقف التظاهرات الليلة في نوفمبر على امتداد الحدود بين إسرائيل وغزة، وذلك بعد وساطة مصرية أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وعادت المواجهات الليلية واستئناف إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، على وقع تعثر جهود التهدئة وتخفيف القيود الإسرائيلية المفروضة على غزة، وفي وقت توعد المشاركون في التظاهرات بتصعيد أدواتها في المرحلة المقبلة.

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