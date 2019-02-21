“الوئام” ترصد انطلاق أولى الحملات التوعوية بمركز الضبط الأمني بالنوارية

الوئام-جدة-ناصر السلمي - تصوير - ناصر عوض الله البنوي

رصدت عدسة ” الوئام ” انطلاق أولى الحملات التوعوية للقوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة حيث تواجدت عدسة صحيفة ” الوئام ” داخل مركز الضبط الأمني بالنوارية وذلك مواكبةً للحملة التوعوية الموسعة، التي وجّه بها مدير الأمن العام .

وتأتي هذه الحملة في إطـار جهـود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفـع مستوى السلامة المـروريـة ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية، والتي وجّه بها مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي، بإطلاق الحملة التوعوية الموسعة من قِبَل القوات الخاصة لأمن الطرق في كل المناطق، تحت مسمى “أمنكم وسلامتكم هدفنا” بإشراف من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق، اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطرق من أفراد ومؤسسات، وخلق جانب تعاوني بما يخدم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية والتي بدأت اعتباراً من عصر يوم الأربعاء الموافق 15/ 6/ 1440هـ.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تعتبر هي الحملة الأولى والتي تأتي ضمن عدة حملات قادمة ومخطط لها في الأيام المقبلة حيث شملت كافة مناطق المملكة ومنها منطقة مكة المكرمة والتي يتواجد بها ثمان نقاط أمنية شاركت في نشر هذه الحملة .