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تؤثر على مدى الرؤية الأفقية

طقس اليوم: عوالق ترابية في نجران وعسير والباحة

طقس اليوم: عوالق ترابية في نجران وعسير والباحة
weam.co/575111
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التى تؤثر على مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط و جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين و نصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة وتتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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