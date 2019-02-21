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صلوا المغرب بالمنطقة

عشرات المقدسيين يزيلون البوابة الحديدية لباب الرحمة

عشرات المقدسيين يزيلون البوابة الحديدية لباب الرحمة
weam.co/575113
القدس المحتلة - الوئام:

صلى عشرات المواطنين المقدسيين أمس صلاة المغرب في منطقة باب الرحمة بالجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الصلاة أُقيمت رغم الانتشار الواسع لقوات الاحتلال في المنطقة، حيث ساد التوتر في محيط المسجد الأقصى المبارك عقب تحطيم مقدسيين للبوابة الحديدية لباب الرحمة للمرة الثالثة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان حاولت التدخل لكنها عادت وتراجعت أمام توافد المصلين للمكان، حيث يطالب المواطنون المقدسيون بفتح مبنى ومُصلى باب الرحمة أمام المصلين بعد إغلاقه من قبل الاحتلال لأكثر من 15 عامًا.

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