الرياض- الوئام:

يستضيف فريق ارسنال الانجليزي فريق باتي بوريسوف الروسي في بطولة الدوري الأوروبي 2018-2019 اليوربا ليج في إطار مباريات إياب دور الــ32 من الدوري الأوروبي.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر في الدوري الأوروبي

المباراة المثيرة ستجمع بين ارسنال الانجليزي وباتي بوريسوف البيلاروسي في ملعب الإمارات معقل الفريق اللندني أمام جماهيره العريضة.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر في الدوري الأوروبي

موقعة الذهاب في روسيا البيضاء قد انتهت بفوز مفاجئ لباتي بوريسوف بهدف نظيف علي ميدانه في مباراة لم يقدم فيها الجانرز أدائه المعتاد.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر في الدوري الأوروبي

كما وشهدت المباراة أيضا طرد المهاجم الفرنسي لاكازيت مهاجم الجانرز الذي سيغيب بالتبعية عن مباراة اليوم الخميس الموافق 21-2019 وسيسعي ارسنال لإحراز هدفين في شباك باتي بوريسوف من اجل العبور لدور ثمن النهائي.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر في الدوري الأوروبي

الفريقين قد تواجها في الموسم الماضي في دور المجموعات من الدوري الأوروبي ونجح ارسنال في الفوز في المباراتين بكل سهولة حيث فاز خارج ميدانه بنتيجة 4-2 وفي ملعب الإمارات انتهت المباراة بفوز الجانرز بنتيجة 6-0 في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد النني وإحرازه للهدف السادس في تلك المباراة التي قدم فيها الفرعون المصري مردود جيد للغاية.

مشاهدة مباراة ارسنال وباتي بوريسوف بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة ارسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي 2018/2019

المباراة: آرسنال – إنجلترا ضد باتي بوريسوف – روسيا البيضاء دور الـ 32

الملعب: إستاد الإمارات

المعلق : حسن العيدروس

التوقيت: اليوم الخميس 21 فبراير 2019 الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 1

Arena Sport 5 HD Cro

BT Sport 3 / HD

Polsat Sport Premium PPV 6 HD