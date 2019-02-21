الرياض- الوئام:

يستضيف نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 نظيره نادي مالمو السويدى، في اللقاء الذي سوف يجمع الناديين على ملعب “ستامفورد بريدج” في إياب دور الـ32 من الدوري الاوروبى.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وكان تشيلسي قد حقق الفوز في لقاء الذهاب الذي جمع الناديين الخميس الماضي في السويد بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية البلوز في المباراة لاعب الوسط روس باركلى والمهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويسعى النادى اللندني في مباراة اليوم مصالحة جماهيره بعد وداع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على يد نادي مانشستر يونايتد، بعد خسارته بنتيجة 2 – 0، في اللقاء الذي جمع الناديين الاثنين الماضي في ثمن نهائي المسابقة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يجرى ماوريسيو سارى المدير الفنى لتشيلسى العديد من التغييرات على التشكيل الأساسي، الذي سيخوض بها لقاء مالمو، خاصة وأن الفريق ينتظره لقاء نهائي كأس الرابطة الإنجليزية يوم الأحد المقبل أمام مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وقد يخوض تشيلسي مواجهة مالمو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيبا

الدفاع: إيمرسون ، روديجر ، كريستنسين ، ازبيلكويتا

الوسط: كانتى ، جورجينيو ، باركلى

الهجوم: بيدرو ، جيرو ، ويليان

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

من جهة أخرى قال بيدرو، جناح تشيلسي، إن الموسم أصبح على المحك بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الاثنين الماضي ودعا زملاءَه إلى الهدوء واستعادة أفضل مستوياتهم في المباراتين المقبلتين لتغيير حظوظ الفريق.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وخسر حامل لقب كأس الاتحاد بهدفين دون رد أمام مانشستر يونايتد في الدور الخامس، لتزيد الضغوط على المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأضاف اللاعب الإسباني أنه لا يوجد وقت للبكاء على اللبن المسكوب إذ تنتظر تشيلسي مواجهة مهمة في الدوري الأوروبي أمام مالمو وبعدها نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وأبلغ بيدرو موقع تشيلسي على الإنترنت: أهم شيء -الآن -هو الاحتفاظ بالهدوء والتدرب بكل قوة واستعادة أفضل المستويات، وعكس ذلك سيصبح الفريق في ورطة.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

وتابع: تنتظرنا مباراة مهمة في الدوري الأوروبي، وكذلك نهائي كأس الرابطة أمام سيتي.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

ويتفوق تشيلسي على مالمو 2-1 من مباراة ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي، ويستضيف الفريق السويدي اليوم الخميس إيابًا.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومالمو السويدي بث مباشر في الدوري الأوروبي

موعد مباراة تشيلسي ومالمو السويدي في الدوري الأوروبي

البطولة: الدوري الأوروبي 2018/2019

المباراة: تشيلسي – إنجلترا ضد مالمو – السويد دور الـ 32

الملعب: ستامفورد بريدج

المعلق : سوار الذهب

التوقيت: اليوم الخميس الموافق 21-2-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

Sport TV 2

beIN SPORTS HD 1

BT Sport 2 / HD

Arena Sport 5 HD Cro

Polsat Sport Premium PPV 3 HD