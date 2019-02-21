التعليقات: 0

من الممكن أن يرتفع العدد

56 قتيلاً في حريق المبنى السكني في بنغلاديش

56 قتيلاً في حريق المبنى السكني في بنغلاديش
weam.co/575119
دكا- الوئام:

ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في مبنى بالعاصمة البنغالية دكا إلى 56 قتيلاً. وقال مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني ذو الفقار رحمن: حتى الآن تم انتشال 56 جثة. من الممكن أن يرتفع العدد لأن البحث ما يزال جاريًا.

و شب الحريق في مبنى من أربعة طوابق وامتد سريعًا إلى المباني القريبة في منطقة تشوك بازار في دكا القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام.

وكافح رجال الإطفاء لأكثر من خمس ساعات للسيطرة على الحريق لكنه ظل مشتعلاً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ولم يتضح بعد السبب وراءه.

روابط ذات صلة

10قتلى في حريق مبنى سكني بباريس

10قتلى في حريق مبنى سكني بباريس

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

إجلاء 150 شخصًا بعد العثور على متفجرات بمبنى سكني في ألمانيا

بنغلاديش: لا ترحيل للمسلمين الروهينجا دون موافقتهم

بنغلاديش: لا ترحيل للمسلمين الروهينجا دون موافقتهم

إعادة مجوهرات بــ«50» ألف ريال لصاحبها 

إعادة مجوهرات بــ«50» ألف ريال لصاحبها 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>