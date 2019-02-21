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ليست مواطنة أمريكية

وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بعودة الداعشية هدى

وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح بعودة الداعشية هدى
weam.co/575120
واشنطن- الوئام:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تسمح بعودة مواطنة أمريكية غادرت ولاية ألاباما للانضمام لتنظيم داعش في سوريا.

وأضاف البيان، السيدة هدى مثنى ليست مواطنة أمريكية، ولن يسمح لها بالدخول إلى الولايات المتحدة، فهي ليس لديها أي ارتباط قانوني أو جواز سفر أمريكي صالح، أو الحق في الحصول على جواز سفر، أو أي تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.

والتحقت المثنى بالمدرسة الثانوية، ولكنها لم تكمل مرحلة التعليم العالي في ولاية ألاباما الواقعة جنوب الولايات المتحدة. وكانت المثنى، وهي من أسرة مسلمة، قد ذكرت لإحدى وسائل الإعلام المحلية ذات مرة بأنها لا يمكنها التغاضي عن الآراء المتطرفة بأي شكل من الأشكال.

ولا تزال أسرة المثنى تقيم في الولايات المتحدة، حيث إنها تقود حملة قانونية لتسهيل عودتها.

وأفادت تقارير بأن هدى قد أعربت عن بعض الأسف على أفعالها. وغادرت المثنى الولايات المتحدة عندما كانت في الـ19 من عمرها.

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